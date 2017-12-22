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В Китае невеста бросила букет и проломила потолок

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:10
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В Китае красивый свадебный обычай обернулся курьезом. Невеста, отвернувшись от гостей, бросила им букет. Предполагалось, что его поймает счастливица, которая следующей пойдет под венец. Однако свадебный атрибут неожиданно угодил в потолок – и гостям пришлось ловить не цветы, а, как сообщается, плиты подвесной конструкции. "Наверное, те, кто их поймал, скоро станут строителями," - шутят пользователи.
Видео: Daily Mail
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