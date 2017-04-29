В Шатуре отдыхающие оставили после себя мусор и грязь

Автор: m777m12 Дата публикации: 15:28

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/206903

Отдыхать умеют, а убирать за собой - нет. Неприятная картина открылась перед жителями подмосковной Шатуры после майских праздников. Там, во дворе жилого дома №5, что в Больничном проезде, неизвестные оставили после пикника мусор и грязь. Да и о соблюдении мер пожарной безопасности говорить не приходится, считают местные жители. Шашлыки, судя по всему, жарили прямо посреди двора.