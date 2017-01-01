Два автомобиля столкнулись на Боровицкой площади

Автор: tim777 Дата публикации: 18:24

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4 мая днём в центре Москвы произошло ДТП. На Боровицкой площади столкнулись а/м "Лексус" и а/м "Киа Соул". Оба автомобиля двигались со стороны Большого Каменного моста и выезжали на Моховую улицу. В момент совершения маневра на мокром от дождя асфальте, один из автомобилистов не справился с управлением и столкнулся по касательной. Дежуривший в этом месте экипаж ГИБДД оперативно приступил к оформлению происшествия. на некоторое время движение транспорта было ограничено. Позднее аварийные автомобили были эвакуированы на островок безопасности. В настоящее время движение транспорта около Кремля осуществляется в штатном режиме. Причины ДТП устанавливаются.