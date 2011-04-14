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Дерево упало на машины на Русаковской набережной в Москве

Автор:
artuku
Дата публикации:
18:24
  • 28
  • 2

На пути домой упало дерево во всю дорогу, пострадали 2 проезжающие машины.

  • 28
  • 2

Комментарии (2)

  • MR_Denis
    14.04.2011 10:35
    Исправлено.
  • tim777
    18:33
    Тем кто ставит теги: Русаковская набережная находится не в центре. Это Восточный округ, район Сокольники.
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