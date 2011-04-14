Дерево упало на машины на Русаковской набережной в Москве
- Автор:
- artuku
- Дата публикации:
- 18:24
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- 28
На пути домой упало дерево во всю дорогу, пострадали 2 проезжающие машины.
- 28
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61
22.04 12:23 | denis947
На пути домой упало дерево во всю дорогу, пострадали 2 проезжающие машины.
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Комментарии (2)