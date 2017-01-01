s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пасмурная дождливая погода вернётся в столичный регион на предстоящие выходные

Пасмурная дождливая погода вернётся в столичный регион на предстоящие выходные

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:50
  • 16
  • 0

4 мая со второй половины дня характер погоды в столичном регионе поменялся. В различных округах столицы прошли кратковременные дожди. При этом синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. На предстоящих выходных ожидаются грозы с резким порывистым ветром до 15 м/с. Потепление и улучшение погоды ожидается не ранее начала следующей недели. Температурный фон при этом останется прежним и составит около +20 градусов.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
23:00 | Стрелец
Первомайские праздники в Митинском ландшафтном парке
10 0
22:52 | Uwis
Багровый закат в Москве
10 0
22:49 | Uwis
К вечеру в Москве снова распогодилось