Пасмурная дождливая погода вернётся в столичный регион на предстоящие выходные

Автор: tim777 Дата публикации: 22:50

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4 мая со второй половины дня характер погоды в столичном регионе поменялся. В различных округах столицы прошли кратковременные дожди. При этом синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. На предстоящих выходных ожидаются грозы с резким порывистым ветром до 15 м/с. Потепление и улучшение погоды ожидается не ранее начала следующей недели. Температурный фон при этом останется прежним и составит около +20 градусов.