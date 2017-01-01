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В Старом Осколе лед тронулся: начато восстановление набережной реки Оскол

Автор:
Николай Черных
Дата публикации:
19:05
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В настоящее время набережная района "Старая мельница" в Старом Осколе проходит своеобразный краш-тест: неподлежащая восстановлению, полуразрушенная, старая прогулочная зона разбирается и расчищается под новый проект. Через 4-е месяца здесь будет не оазис - рай земной, - уверяют архитекторы. 7 прогулочных зон протяженностью в 2-а километра после открытия станут доступны для отдыха всей семьей. С торговлей и катанием на лодках... Благодаря федеральному проекту на реализацию замысла предполагается направить 100 млн.руб. Активная гражданская позиция СМИ и отдельных представителей общественности позволили вынести вопрос воссоздания самой набережной на общегородское народное голосование: за строительство объекта проголосовали даже те горожане, кто живет в отдаленных районах города. Точка на бумаге была поставлена на Выборах 18 марта, когда каждый горожанин также смог выбрать, что подлежит финансированию в его родном городе в первую очередь. Среди предложенных объектов, подлежащих глобальной реконструкции, победила Набережная района "Старая мельница"! Стоит сказать, что "Мобильный репортер" акцентировал внимание власти на данной проблеме на сайте программы еще осенью: http://www.mreporter.ru/reports/196418. Должного уровня аргументация была приобщена к делу, о благоприятном исходе которого теперь печётся всё местное население. Ведь Набережная реки Оскол в данном населенном пункте является лицом города и всех тех людей, кто здесь живет. Приёмка объекта - уже в августе, - обещают власти. Однако, поживём - увидим.

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