К вечеру в столице распогодилось и выглянуло солнце

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 22:51

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Ближе к вечеру после дождя в столице распогодилось и выглянуло солнце. В выходные в столице ожидаются дожди и грозы.