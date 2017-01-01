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К вечеру в столице распогодилось и выглянуло солнце

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:51
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Ближе к вечеру после дождя в столице распогодилось и выглянуло солнце. В выходные в столице ожидаются дожди и грозы.

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