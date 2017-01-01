Исчезающая красота сакуры

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:01

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На территории МГУ около экономического факультета проходят фотосессии на фоне сакуры. Нежно-розовые цветки постепенно теряют свою красоту, легкий ветерок срывает и уносит лепестки. Проходящие мимо студенты и прохожие останавливаются и фотографирую прекрасную красоту, сами позируют. Уже через пару дней красота исчезнет и лепестки опадут. Ну, а пока можно любоваться созданной природой божественной красотой.