Попытка автоподставы на дороге Валуйки - посёлок Пристень Белгородской области не увенчалась успехом (авторегистратор)
- Автор:
- laschin.andrej
- Дата публикации:
- 23:27
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- 29
Дорога Валуйки -посёлок Пристень Белгородской области ничего плохого не предвещала, спокойно ехал на дачу и вдруг меня обгоняет Лихачь и резко затормозив останавливается, скорость при этом была 100 км/час. Но мой водительский стаж дал о себе знать и я успел снизить скорость и затормозить. Не знаю, с какой целью был сделан такой манёвр автомобилистом о536мм 31 регион, но ещё бы немного и случилось бы ДТП. Я думаю, полицейские возьмут эту трассу под бдительный контроль.
- 29
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