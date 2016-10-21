s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Попытка автоподставы на дороге Валуйки - посёлок Пристень Белгородской области не увенчалась успехом (авторегистратор)

Попытка автоподставы на дороге Валуйки - посёлок Пристень Белгородской области не увенчалась успехом (авторегистратор)

Автор:
laschin.andrej
Дата публикации:
23:27
  • 29
  • 0

Дорога Валуйки -посёлок Пристень Белгородской области ничего плохого не предвещала, спокойно ехал на дачу и вдруг меня обгоняет Лихачь и резко затормозив останавливается, скорость при этом была 100 км/час. Но мой водительский стаж дал о себе знать и я успел снизить скорость и затормозить. Не знаю, с какой целью был сделан такой манёвр автомобилистом о536мм 31 регион, но ещё бы немного и случилось бы ДТП. Я думаю, полицейские возьмут эту трассу под бдительный контроль.

  • 29
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
26.04 00:10 | Аноним
День национального флага республики Адыгея в Майкопе
48 0
19:05 | Николай Черных
В Старом Осколе лед тронулся: начато восстановление набережной реки Оскол
76 0
27.04 19:09 | Стрелец
Реконструкция Останкинского проезда на северо-востоке Москвы
93 0
28.04 15:08 | laschin.andrej
В Белгородской области дорога в школу покрыта ямами и рытвинами
150 0
21.10.2016 09:51 | mreportertv
Пьяная тюменка театрально бросилась под колёса автомобиля