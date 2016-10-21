Попытка автоподставы на дороге Валуйки - посёлок Пристень Белгородской области не увенчалась успехом (авторегистратор)

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Дорога Валуйки -посёлок Пристень Белгородской области ничего плохого не предвещала, спокойно ехал на дачу и вдруг меня обгоняет Лихачь и резко затормозив останавливается, скорость при этом была 100 км/час. Но мой водительский стаж дал о себе знать и я успел снизить скорость и затормозить. Не знаю, с какой целью был сделан такой манёвр автомобилистом о536мм 31 регион, но ещё бы немного и случилось бы ДТП. Я думаю, полицейские возьмут эту трассу под бдительный контроль.