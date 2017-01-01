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Сильный снегопад прошел в Свердловской области

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
20:21
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Сегодня повалил вот такой снег! 4 мая 2018! Мокрый, но много! Видео снято из кабины трактора.

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Комментарии (0)

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