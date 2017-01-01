Сильный снегопад прошел в Свердловской области
- Автор:
- Viktor Voroshilov
- Дата публикации:
- 20:21
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- 18
Сегодня повалил вот такой снег! 4 мая 2018! Мокрый, но много! Видео снято из кабины трактора.
- 18
Сегодня повалил вот такой снег! 4 мая 2018! Мокрый, но много! Видео снято из кабины трактора.
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