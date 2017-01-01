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Первомайские праздники в Митинском ландшафтном парке

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
23:00
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"Благоустройство" митинского ландшафтного парка не прекращается и в праздничные дни. Хотя он и именуется "объектом культурного наследия", от былого не осталось и следа. Благоустроили вусмерть. Вырубили большую часть деревьев. Уничтожили почти весь травяной покров. На жалких кусочках ютятся, несмотря на праздничный день, редкие кучки жителей. Видны остатки жизнедеятельности живших когда-то в пруду бобров. Уткам места уже нет. Весь парк укатан или готовится к укатке плиткой и асфальтом. В парке установили градацию: по плитке ходить пешком и выгуливать детей в колясках. На асфальтовом покрытии - ездить на велосипеде. Только вот не объяснили, как добраться до этого асфальтового покрытия. Все входы в парк уложены плиткой. А если человек на роликовых коньках? А если семья пришла с роликами, велосипедами, самокатами и коляской? На, якобы, детской площадке ведутся работы по укладке резинового покрытия. Рядом с играющими детьми лежат бочки с клеем и канистры со скипидаром. А сами рабочие отдыхают. Но лежат они, почему-то, не на своём любимом резиновым покрытии и не на любимой властями плиточке, а на травке, которую так зверски истребляют. Ближе к станции метро Волоколамская, опять перекладывают плитку. Прошлогоднее покрытие, видимо уже пришло в негодность. На подходе ещё одни тротуары, на которых нужно будет менять плитку, потому что все они завалены грязью и с трудом просматриваются сквозь неё. Остались жалкие клочки нетронутой зелени к которой стремятся люди.


Вид на ландшафтный парк с высоты птичьего полёта.
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