На юго-востоке Москвы идёт дождь
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 05:18
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Ранним утром 5 мая на юго-востоке Москвы начался дождь. Небо плотно затянуто тучами. На тротуарах и дорогах образовались лужи. Столбик термометра показывает +12°C.
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Ранним утром 5 мая на юго-востоке Москвы начался дождь. Небо плотно затянуто тучами. На тротуарах и дорогах образовались лужи. Столбик термометра показывает +12°C.
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