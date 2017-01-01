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На юго-востоке Москвы идёт дождь

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
05:18
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Ранним утром 5 мая на юго-востоке Москвы начался дождь. Небо плотно затянуто тучами. На тротуарах и дорогах образовались лужи. Столбик термометра показывает +12°C.

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