Один человек погиб в ДТП на западе Москвы

Автор: Разведчик Дата публикации: 11:18

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Автомобиль "Ниссан" врезался в отбойник. Иномарка двигалась по Можайскому шоссе в сторону области. На пересечении с МКАД пожилому водителю стало резко плохо. Водитель попытался остановить машину, однако иномарка потеряла управление, пересекла все ряды движения и наехала на правый по ходу движения отбойник. Затем "Ниссан" сбил около 100 метров ограждения, после чего врезался в мачту освещения. На место аварии быстро подоспели очевидцы. Они вызвали полицию и скорую помощь. Водитель "Ниссана" скончался. Как установили следователи и медики, ДТП не могло стать причиной смерти водителя. По предварительной информации водителю стало плохо с сердцем. На месте аварии работают специалисты ЦОДД и сотрудники ГИБДД. Движение в месте аварии затруднено.