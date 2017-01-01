В центре Москвы дан старт мотопараду в рамках “Московского мотофестиваля-2018”

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 12:21

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В самом центре Москвы на проспекте Академика Сахарова, в поддержку развития мотокультуры и безопасности дорожного движения дан старт ежегодному «Московскому мотофестивалю» под лозунгом «На дороге все равны». В рамках фестиваля по Садовому кольцу пройдёт мотопарад, в котором примут участие около 3000 мотоциклистов. Все участники доедут до Воробьёвых гор, где состоится концерт.