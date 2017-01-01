s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В центре Москвы дан старт мотопараду в рамках “Московского мотофестиваля-2018”

В центре Москвы дан старт мотопараду в рамках “Московского мотофестиваля-2018”

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
12:21
  • 18
  • 0

В самом центре Москвы на проспекте Академика Сахарова, в поддержку развития мотокультуры и безопасности дорожного движения дан старт ежегодному «Московскому мотофестивалю» под лозунгом «На дороге все равны». В рамках фестиваля по Садовому кольцу пройдёт мотопарад, в котором примут участие около 3000 мотоциклистов. Все участники доедут до Воробьёвых гор, где состоится концерт.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
12:34 | Max_019
Водитель бросил автомобиль после ДТП на Псковской улице в Москве