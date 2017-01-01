s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В ДТП на Полярной улице в Москве пострадал один человек

В ДТП на Полярной улице в Москве пострадал один человек

Автор:
Max_019
Дата публикации:
12:19
  • 18
  • 0

В первой половине дня 5 мая на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Полярной улице, у дома 37Б, столкнулись 2 автомобиля: "Хонда" и "Вольво". Как пояснили очевидцы, автомобиль "Вольво" выезжал из двора и получил удар в левую заднюю часть автомобиля от автомобиля "Хонда", который двигался по Полярной улице в сторону Полярного проезда. От удара автомобиль "Вольво" развернуло. В результате ДТП водитель автомобиля "Вольво" получил травмы и был госпитализирован прибывшей на место ДТП бригадой медиков. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
12:34 | Max_019
Водитель бросил автомобиль после ДТП на Псковской улице в Москве
54 0
11:18 | Разведчик
Один человек погиб в ДТП на западе Москвы
42 0
04.05 21:38 | dog162
Дождь на северо-востоке столицы