В ДТП на Полярной улице в Москве пострадал один человек

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В первой половине дня 5 мая на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Полярной улице, у дома 37Б, столкнулись 2 автомобиля: "Хонда" и "Вольво". Как пояснили очевидцы, автомобиль "Вольво" выезжал из двора и получил удар в левую заднюю часть автомобиля от автомобиля "Хонда", который двигался по Полярной улице в сторону Полярного проезда. От удара автомобиль "Вольво" развернуло. В результате ДТП водитель автомобиля "Вольво" получил травмы и был госпитализирован прибывшей на место ДТП бригадой медиков. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.