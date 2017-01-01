Водитель бросил автомобиль после ДТП на Псковской улице в Москве

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В первой половине дня 5 мая на северо-востоке столицы произошло ДТП. Во дворе дома 9 на Псковской улице столкнулись 2 автомобиля "Ниссан Альмера". Как пояснили очевидцы, водитель при въезде во двор не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем. Сразу после этого, он открыл дверь и убежал с места ДТП. Машина осталась заведена, играла музыка. В салоне остались документы, ключи от автомобиля и дома. Прибывший на место ДТП сотрудник ДПС оформил ДТП, провёл в присутствии понятых осмотр автомобиля, после чего его припарковал. Ведётся розыск человека, который был за рулём в момент ДТП.