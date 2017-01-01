В центре столицы стартовал второй Московский мотофестиваль 2018

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 13:57

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5 мая в столице проходит второй Московский мотофестиваль под лозунгом "На дороге все равны". В общей сложности в заезде принимают участие около 3000 мотоциклистов из 18 мотоклубов. Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, мотофестиваль включает в себя пробег мотоколонны и развлекательную программу на Воробьевых горах. Построение колонны на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Далее колонна сворачивает на Садовое кольцо, доедет до Проспекта Мира, затем доберется до ВДНХ, развернется на улице Космонавта Волкова и вернется на Садовое. Затем участники фестиваля доберутся до Фрунзенской набережной, проедут по Хамовническому валу, выйдут на проспект Вернадского и на Университетский проспект. Финиширует колонна на улице Косыгина. По трассе маршрута ограничения на проезд будут действовать с 11:30 до окончания фестиваля. Проезд по улице Косыгина для автомобилей будет перекрыт на сутки, начиная с 00:01 5 мая до 00:01 6 мая.