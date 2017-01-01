Призывающие к внимательности и осторожности при переходе дороги граффити нанесли на Отрадной улице в Москве

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На северо-востоке столицы, на Отрадной улице, у дома 1, вблизи двух пешеходных переходов нанесли граффити, которые напоминают о правилах пересечения дороги: «Снимите наушники». Все это делается для снижения ДТП в городе. В ЦОДД надеются, что надписи у пешеходных переходов привлекут внимание и заставят горожан задуматься о правильном и безопасном пересечении дороги.