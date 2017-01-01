s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Призывающие к внимательности и осторожности при переходе дороги граффити нанесли на Отрадной улице в Москве

Призывающие к внимательности и осторожности при переходе дороги граффити нанесли на Отрадной улице в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13:56
  • 8
  • 0

На северо-востоке столицы, на Отрадной улице, у дома 1, вблизи двух пешеходных переходов нанесли граффити, которые напоминают о правилах пересечения дороги: «Снимите наушники». Все это делается для снижения ДТП в городе. В ЦОДД надеются, что надписи у пешеходных переходов привлекут внимание и заставят горожан задуматься о правильном и безопасном пересечении дороги.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
14:11 | grinpavel2033
6000 тысяч мотоциклистов и байкеров собрались в Москве на Воробьёвых горах
52 0
04.05 18:24 | tim777
В центре Москвы появилось новое патриотичное граффити в честь Дня Победы