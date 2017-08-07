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В Санкт-Петербурге прошел мотопарад

Автор:
Lesyakuralesya
Дата публикации:
17:45
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Открытие мотосезона 2018 в Санкт-Петербурге сопровождался проездом колонны из сотни байкеров по улицам города.

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