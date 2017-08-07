В Санкт-Петербурге прошел мотопарад
- Автор:
- Lesyakuralesya
- Дата публикации:
- 17:45
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- 23
Открытие мотосезона 2018 в Санкт-Петербурге сопровождался проездом колонны из сотни байкеров по улицам города.
- 23
Открытие мотосезона 2018 в Санкт-Петербурге сопровождался проездом колонны из сотни байкеров по улицам города.
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