Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на западе Москвы
- Автор:
- jaropolk1104
- Дата публикации:
- 17:42
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- 28
Один человек пострадал при возгорании в квартире в жилом доме, расположенном в Можайском районе столицы. В квартире жилого дома, по адресу: Можайское шоссе, д. 31, корп. 3, произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано на площади около 10 квадратных метров. После тушении пожара один человек обратился к медикам за помощью. Также на время работы пожарно-спасательных подразделений ряд жильцов дома был выведен в целях безопасности.
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