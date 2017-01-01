Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на западе Москвы

Автор: jaropolk1104 Дата публикации: 17:42

28

28 0

Один человек пострадал при возгорании в квартире в жилом доме, расположенном в Можайском районе столицы. В квартире жилого дома, по адресу: Можайское шоссе, д. 31, корп. 3, произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано на площади около 10 квадратных метров. После тушении пожара один человек обратился к медикам за помощью. Также на время работы пожарно-спасательных подразделений ряд жильцов дома был выведен в целях безопасности.