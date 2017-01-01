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Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на западе Москвы

Автор:
jaropolk1104
Дата публикации:
17:42
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Один человек пострадал при возгорании в квартире в жилом доме, расположенном в Можайском районе столицы. В квартире жилого дома, по адресу: Можайское шоссе, д. 31, корп. 3, произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано на площади около 10 квадратных метров. После тушении пожара один человек обратился к медикам за помощью. Также на время работы пожарно-спасательных подразделений ряд жильцов дома был выведен в целях безопасности.

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