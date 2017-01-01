Арт-открытку ко Дню Великой Победы установили на площади Революции
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:20
-
- 14
Столица готовится к празднованию Дня Великой Победы. Город украшают и расставляют открытки на улицах и площадях города.
- 14
Столица готовится к празднованию Дня Великой Победы. Город украшают и расставляют открытки на улицах и площадях города.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)