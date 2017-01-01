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Арт-открытку ко Дню Великой Победы установили на площади Революции

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:20
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Столица готовится к празднованию Дня Великой Победы. Город украшают и расставляют открытки на улицах и площадях города.

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