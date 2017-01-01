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Жарки день перед похолоданием в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:20
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В столице солнечно и по-летнему жарко, воздух прогрелся до +24С. Уже к вечеру температура снизится до +15 и возможны дожди, с усилением ветра до 17 м/с.

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