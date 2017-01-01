Первая сирень в Ильинском сквере расцвела в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:20
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- 19
Первый куст сирени в Ильинском сквере расцвел в столице. Тонкий аромат сирени пока не так явно ощущается, но уже совсем скоро город заблагоухает.
- 19
Первый куст сирени в Ильинском сквере расцвел в столице. Тонкий аромат сирени пока не так явно ощущается, но уже совсем скоро город заблагоухает.
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