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Первая сирень в Ильинском сквере расцвела в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:20
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Первый куст сирени в Ильинском сквере расцвел в столице. Тонкий аромат сирени пока не так явно ощущается, но уже совсем скоро город заблагоухает.

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