Первая сирень в Ильинском сквере расцвела в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:20

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Первый куст сирени в Ильинском сквере расцвел в столице. Тонкий аромат сирени пока не так явно ощущается, но уже совсем скоро город заблагоухает.