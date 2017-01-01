Жители столицы стоят в очереди в «Японский садик», чтобы увидеть пик цветения сакуры
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 18:38
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- 19
Огромная очередь в «Японский садик» в Ботаническом саду из желающих посмотреть на распустившуюся Сакуру.
- 19
Огромная очередь в «Японский садик» в Ботаническом саду из желающих посмотреть на распустившуюся Сакуру.
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