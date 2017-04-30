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Колбаса с георгиевской ленточкой продается в столичных супермаркетах

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:34
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Неподобающее обращение с георгиевской лентой.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

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