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Грозовые разряды в небе над юго-западом Москвы ночью 6 мая

Автор:
Pasha19msk
Дата публикации:
01:15
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Яркие вспышки молний в Москве ночью 6 мая.

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