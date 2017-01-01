В связи с репетицией Парада Победы несколько центральных станций Московскго метро работают только на вход и пересадку
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 08:47
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6 мая с 06:00 и до окончания генеральной репетиции военного парада, станции Московского метро «Площадь революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина» работают только на вход и пересадку пассажиров. Выход в город осуществляется только по пропускам. Сотрудники столичной подземки просят пассажиров заблаговременно выбирать маршрут своих поездок.
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