В связи с репетицией Парада Победы несколько центральных станций Московскго метро работают только на вход и пересадку

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 08:47

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6 мая с 06:00 и до окончания генеральной репетиции военного парада, станции Московского метро «Площадь революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина» работают только на вход и пересадку пассажиров. Выход в город осуществляется только по пропускам. Сотрудники столичной подземки просят пассажиров заблаговременно выбирать маршрут своих поездок.