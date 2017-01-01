s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 5 мая 2018 года

Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 5 мая 2018 года

Автор:
MR_Denis
Дата публикации:
09:54
  • 23
  • 0

5 мая на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадают в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выходят в эфире программы, выплачиваются денежные призы.

В итоговом выпуске программы собраны самые значимые и актуальные, а также шокирующие кадры событий, которые произошли на минувшей неделе, а также в эфире вышел репортаж автора yuran02 о горящих полях в посёлке Приамурский ЕАО, репортаж автора Adzoku о лесных пожарах в Уссурийске, репортаж автора alpatkin о лесных пожарах в Курганской области, репортаж автора tregubenko2010 о плохих дорогах Тверской области, репортаж Хораськина Андрея о плохих дорогах Чувашии, репортаж автора gavr123 о плохих дорогах Белгородской области, репортаж автора laschin.andrej о плохих дорогах в Белгородской области, репортаж автора Perf.s о плохих дорогах Саратова, репортаж автора sashacelt о плохих дорогах Томской области, репортаж автора PERM-DAURIYA об отсутствие дорог в Пермском крае, репортаж автора summit о плохих дорогах Костромской области, репортаж автора u171290 о плохих дорогах Орловской области, репортаж автора vuimaa1 о грязной черной воде в водопроводных кранах города Луга Ленинградской области.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

81 0
05.05 02:15 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 5 мая 2018 года
96 0
04.05 14:09 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 4 мая 2018 года
58 0
04.05 11:30 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 4 мая 2018 года
173 0
29.04 09:12 | MR_Denis
Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 29 апреля 2018 года