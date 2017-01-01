Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 5 мая 2018 года
- Автор:
- MR_Denis
- Дата публикации:
- 09:54
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- 23
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадают в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выходят в эфире программы, выплачиваются денежные призы.
В итоговом выпуске программы собраны самые значимые и актуальные, а также шокирующие кадры событий, которые произошли на минувшей неделе, а также в эфире вышел репортаж автора yuran02 о горящих полях в посёлке Приамурский ЕАО, репортаж автора Adzoku о лесных пожарах в Уссурийске, репортаж автора alpatkin о лесных пожарах в Курганской области, репортаж автора tregubenko2010 о плохих дорогах Тверской области, репортаж Хораськина Андрея о плохих дорогах Чувашии, репортаж автора gavr123 о плохих дорогах Белгородской области, репортаж автора laschin.andrej о плохих дорогах в Белгородской области, репортаж автора Perf.s о плохих дорогах Саратова, репортаж автора sashacelt о плохих дорогах Томской области, репортаж автора PERM-DAURIYA об отсутствие дорог в Пермском крае, репортаж автора summit о плохих дорогах Костромской области, репортаж автора u171290 о плохих дорогах Орловской области, репортаж автора vuimaa1 о грязной черной воде в водопроводных кранах города Луга Ленинградской области.
приложение и станьте героем телеэфира!
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