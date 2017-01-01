Платная "не дорога" 58К-202 от Усвят до Невеля в Псковской области

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 13:07

24

24 0

Впервые в своей жизни за 46 лет заплатил деньги на пункте взымания оплаты чтобы проехаться просто по дороге от Усвят до Невеля в Псковской области. Не по автомагистрали! А по дороге! Которой в общем-то и дорогой назвать нельзя. Не до дорога какая-то... 200 рублей! Берут со всех! За что? На ремонт собирают? И это часть дороги от Смоленска до Санкт-Петербурга! Было ощущение, что нас обманули в 1945-м, когда сообщили, что война окончена. Нет же! Здесь она по всей видимости ещё идёт, так как покрытие практически разбомблено. Я могу себе только представить, какая бесплатная "дорога" идёт в объезд этого участка, есть и такая. Но все предпочитают ехать здесь, платя мзду....