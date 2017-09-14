Ода дорожникам - участок дороги Е-95 до Пскова идеален!

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 13:16

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25 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207014

Я был приятно удивлен проехав от Невеля до Пскова по шикарнейшей дороге М-20 или Е-95! Эту дорогу строили ещё в 1849 году. Она соединила Киев и Санкт-Петербург. И вот сегодня мне было приятно ощутить её комфорт и красоту! И хоть она не такая широкая, нет разделения потоков и подходит сквозь населенные пункты - это не дорога, а сказка европейского уровня! Такие дороги должны быть по всей России. Слава дорожникам! Дорожникам слава!) Могут же, могут. Но что не хватает для остальных участков? Денег? Людей? Техники? И на этом спасибо!Внимание на обочине привлек памятный камень. Специально остановился посмотреть. Он как раз установлен в честь строителей-дорожников, которые на этом участке встретились и соединили дорогу в одно целое! А круглый каток из камня весом в 4,5 тонны тягали 4-5 лошадей для утрамбовки покрытия!