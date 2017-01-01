Высадка деревьев в рамках акции "Миллион деревьев" на улице Коминтерна
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 12:09
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- 16
Высадка деревьев в рамках акции "Миллион деревьев" на улице Коминтерна, во дворе дома 21/2.
- 16
Высадка деревьев в рамках акции "Миллион деревьев" на улице Коминтерна, во дворе дома 21/2.
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