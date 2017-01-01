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Высадка деревьев в рамках акции "Миллион деревьев" на Челюскинской улице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
12:10
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Высадка деревьев в рамках акции "Миллион деревьев" на Челюскинской улице, во дворе дома 10, к. 1.

  • 14
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