В Томской области подтопило трассу
- Автор:
- sashacelt
- Дата публикации:
- 16:59
-
- 11
В Томской области с наступлением тепла ежегодно затапливает участки дороги между поселками Белый Яр и Ягодное.
- 11
Ещё
103
25.04 14:20 | sashacelt
В Томской области с наступлением тепла ежегодно затапливает участки дороги между поселками Белый Яр и Ягодное.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)