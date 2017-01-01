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В Томской области подтопило трассу

Автор:
sashacelt
Дата публикации:
16:59
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В Томской области с наступлением тепла ежегодно затапливает участки дороги между поселками Белый Яр и Ягодное.

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