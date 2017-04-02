Бессмертный полк прошелся по улицам Сеула
- Автор:
- seleznevartem
- Дата публикации:
- 16:51
-
- 12
6 мая 2018 года в Сеуле при поддержке Посольства РФ и КСОРС прошла акция "Бессмертный полк".
- 12
6 мая 2018 года в Сеуле при поддержке Посольства РФ и КСОРС прошла акция "Бессмертный полк".
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)