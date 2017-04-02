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Бессмертный полк прошелся по улицам Сеула

Автор:
seleznevartem
Дата публикации:
16:51
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6 мая 2018 года в Сеуле при поддержке Посольства РФ и КСОРС прошла акция "Бессмертный полк".

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