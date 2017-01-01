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3-ий открытый фестиваль спорта Open Sport Fest в парке "Сокольники"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:42
  • 18
  • 1

3-ий открытый фестиваль спорта Open Sport Fest в парке "Сокольники".

  • 18
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    17:07
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 17:01 http://www.mskagency.ru/materials/2777864 6.05.18. Ссылка на портал добавлена.
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