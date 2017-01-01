Площадка фестиваля "Московская весна A cappella" на Рождественке
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16:38
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- 12
Участники фестиваля "Московская весна A cappella" поднимали настроение горожанам и гостям столицы в столь пасмурный и прохладный день.
- 12
Участники фестиваля "Московская весна A cappella" поднимали настроение горожанам и гостям столицы в столь пасмурный и прохладный день.
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