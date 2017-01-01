Площадка фестиваля "Московская весна A cappella" на Рождественке

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:38

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Участники фестиваля "Московская весна A cappella" поднимали настроение горожанам и гостям столицы в столь пасмурный и прохладный день.