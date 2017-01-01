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Площадка фестиваля "Московская весна A cappella" на Рождественке

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:38
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Участники фестиваля "Московская весна A cappella" поднимали настроение горожанам и гостям столицы в столь пасмурный и прохладный день.

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