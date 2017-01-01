Открытка ко Дню Победы на улице Кузнецкий Мост

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:38

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Открытку ко Дню Победы установили на Кузнецком Мосту. Горожане интересуются и подходят, чтобы сфотографироваться.