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Открытка ко Дню Победы на улице Кузнецкий Мост

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:38
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Открытку ко Дню Победы установили на Кузнецком Мосту. Горожане интересуются и подходят, чтобы сфотографироваться.

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