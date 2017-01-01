Открытка ко Дню Победы на улице Кузнецкий Мост
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16:38
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- 15
Открытку ко Дню Победы установили на Кузнецком Мосту. Горожане интересуются и подходят, чтобы сфотографироваться.
- 15
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28
05.05 21:17 | Uwis
Открытку ко Дню Победы установили на Кузнецком Мосту. Горожане интересуются и подходят, чтобы сфотографироваться.
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