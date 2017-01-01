Миллион алых роз, восхищение Москвой и песня на бис от коллектива "Sensation M"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:38

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Яркое и необычное выступление гонконгской группы Sensation M на фестивале "Московская весна A cappella". Веселые хиты звучали со сцены и знаменитая всеми любимая песня "Миллион алых роз", общение со слушателями и тёплые слова о Москве, вызывали у посетителей фестиваля восторг и овации. На бис участники фестиваля исполнили песню, без использования микрофонов и колонок, просто собрали слушателей в круг , чтобы всем было слышно.