Пасмурный и холодный день 6 мая в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16:38
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- 16
В столице значительно похолодало, воздух едва смог прогреться до +13С. И дует холодный ветер.
- 16
В столице значительно похолодало, воздух едва смог прогреться до +13С. И дует холодный ветер.
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