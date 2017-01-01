Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16:38
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- 15
Генеральная репетиция парада прошла на Красной площади. Из-за облачности пролёт авиации был отменен.
- 15
Генеральная репетиция парада прошла на Красной площади. Из-за облачности пролёт авиации был отменен.
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