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Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:38
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Генеральная репетиция парада прошла на Красной площади. Из-за облачности пролёт авиации был отменен.

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