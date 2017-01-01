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Фонтаны на Чистопрудном бульваре

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:41
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На Чистопрудном бульваре фонтаны даже в холодный день привлекают к себе горожан и гостей столицы.

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