Сегодня отмечается день герба и флага Москвы
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 19:39
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- 16
День герба и флага Москвы отмечается ежегодно 6 мая, а весь православный мир чтит память Святого Георгия Победоносца.
- 16
День герба и флага Москвы отмечается ежегодно 6 мая, а весь православный мир чтит память Святого Георгия Победоносца.
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