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Сегодня отмечается день герба и флага Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:39
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День герба и флага Москвы отмечается ежегодно 6 мая, а весь православный мир чтит память Святого Георгия Победоносца.

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