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Отдых горожан в парке Горького

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:08
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В столичном регионе не смотря на пасмурную и относительно прохладную погоду, столичные парки не опустели. Горожане проводят выходные в скверах, на бульварах и в парках.

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