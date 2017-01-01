Отдых горожан в парке Горького

Автор: tim777 Дата публикации: 20:08

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В столичном регионе не смотря на пасмурную и относительно прохладную погоду, столичные парки не опустели. Горожане проводят выходные в скверах, на бульварах и в парках.