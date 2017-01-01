Отдых горожан в парке Горького
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 20:08
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- 18
В столичном регионе не смотря на пасмурную и относительно прохладную погоду, столичные парки не опустели. Горожане проводят выходные в скверах, на бульварах и в парках.
- 18
В столичном регионе не смотря на пасмурную и относительно прохладную погоду, столичные парки не опустели. Горожане проводят выходные в скверах, на бульварах и в парках.
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