s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Марий Эл берега водоёма находятся под угрозой разрушения

В Марий Эл берега водоёма находятся под угрозой разрушения

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
09:09
  • 37
  • 0

В Марий Эл уничтожают берега озера Молевое. Об этом сообщает мобильный репортёр из Килемарского района Республики. По словам автора ролика, у самого края водоёма ведутся разработки песчаных карьеров. Местные жители обеспокоены, что от живописной природы не останется ничего. А на месте раскопок вырастут стихийные свалки.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"На берегах озера Молевое ведутся разработки песчаных карьеров. Если честно , я не понимаю тех людей , кто портит настолько уникальную красоту нашего озера. Озеро Молевое можно с уверенность назвать главной достопримечательностью нашего района , а то, что с ним делают, не поддается никакому пониманию и оправданию!Здесь бывает много гостей из других регионов, проходит фестиваль. В этом году многие будут разочарованы после увиденного. Создаётся впечатление , что здесь их не ждут, им не рады и вообще, не до них. Поднимаем туризм в районе! К концу лета, как обычно у нас бывает, эти карьеры превратятся в свалки ТБО".

  • 37
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
10:46 | Егор Лысиков
Зима вернулась в Красноярский край
52 0
00:42 | yuliail
Деревню в Ленинградской области отрезало от внешнего мира
161 0
11.12.2017 11:01 | Eugine1976
В Самаре рыбак провалился под лёд на озере Гатное (ВИДЕО)
188 0
03.05 09:41 | Вася Лебедев
Лихач чуть не спровоцировал ДТП на дороге в Марий Эл
323 2
04.04 10:10 | Александр Бац
В Москве пруд покрылся зелёным налётом