В Марий Эл берега водоёма находятся под угрозой разрушения
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 09:09
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- 37
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"На берегах озера Молевое ведутся разработки песчаных карьеров. Если честно , я не понимаю тех людей , кто портит настолько уникальную красоту нашего озера. Озеро Молевое можно с уверенность назвать главной достопримечательностью нашего района , а то, что с ним делают, не поддается никакому пониманию и оправданию!Здесь бывает много гостей из других регионов, проходит фестиваль. В этом году многие будут разочарованы после увиденного. Создаётся впечатление , что здесь их не ждут, им не рады и вообще, не до них. Поднимаем туризм в районе! К концу лета, как обычно у нас бывает, эти карьеры превратятся в свалки ТБО".
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