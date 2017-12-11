В Марий Эл берега водоёма находятся под угрозой разрушения

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 09:09

37

37 0

37

37 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207046

В Марий Эл уничтожают берега озера Молевое. Об этом сообщает мобильный репортёр из Килемарского района Республики. По словам автора ролика, у самого края водоёма ведутся разработки песчаных карьеров. Местные жители обеспокоены, что от живописной природы не останется ничего. А на месте раскопок вырастут стихийные свалки.Вот, что пишет мобильный репортёр:"На берегах озера Молевое ведутся разработки песчаных карьеров. Если честно , я не понимаю тех людей , кто портит настолько уникальную красоту нашего озера. Озеро Молевое можно с уверенность назвать главной достопримечательностью нашего района , а то, что с ним делают, не поддается никакому пониманию и оправданию!Здесь бывает много гостей из других регионов, проходит фестиваль. В этом году многие будут разочарованы после увиденного. Создаётся впечатление , что здесь их не ждут, им не рады и вообще, не до них. Поднимаем туризм в районе! К концу лета, как обычно у нас бывает, эти карьеры превратятся в свалки ТБО".