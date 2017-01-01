s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Набережные и мосты в центре Москвы украсили праздничными флагами

Набережные и мосты в центре Москвы украсили праздничными флагами

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:54
  • 8
  • 0

Набережные и мосты в центре Москвы украсили праздничными флагами.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
22:36 | Sargo
Инсталляция, посвященная Дню Победы, на монументе «Рабочий и колхозница»
26 0
16:38 | LaimeLaim
Открытка ко Дню Победы на улице Кузнецкий Мост