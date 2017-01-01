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В Марий Эл уничтожают сельхозугодья

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
13:09
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Жители Килемарского района Марий Эл бьют тревогу: возле деревни Исток уничтожают земли сельскохозяйственного назначения. На полях, вблизи озера Молевое, ведётся разработка песчаных карьеров. Местный мобильный репортёр рассказывал об этой проблеме в прошлом году. С тех пор площадь перекопанных земель только увеличилась: в два раза. "Окраины поселков похожи на места боевых действий. Кругом рвы, да ямы, как будто был минометный обстрел," - пишет автор этих кадров.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Ровно год назад мы снимали репортаж о карьерах возле деревни Исток, что находится на берегу озера Молевое. Сюжеты про эти карьеры показывали по ТК "Россия 24" в программе "Мобильный репортер". Мы, конечно, обращались в компетентные органы, но, как видим, спустя год разработка данного карьера не только не прекратилась, а наоборот, увеличилась в два раза. Нашему району немедленно нужен официальный песчаный карьер. Ну и конечно, контроль со стороны тех, кто должен следить за порядком в районе. Окраины поселков похожи на места боевых действий. Кругом рвы, да ямы, как будто был минометный обстрел".

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Комментарии (2)

  • Вася Лебедев
    13:13
    https://www.mreporter.ru/reports/189500 что было год назад.
  • mreportertv
    13:14
    Спасибо за ссылку! Сейчас добавим в описание!
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