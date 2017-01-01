В Марий Эл уничтожают сельхозугодья
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 13:09
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- 18
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Ровно год назад мы снимали репортаж о карьерах возле деревни Исток, что находится на берегу озера Молевое. Сюжеты про эти карьеры показывали по ТК "Россия 24" в программе "Мобильный репортер". Мы, конечно, обращались в компетентные органы, но, как видим, спустя год разработка данного карьера не только не прекратилась, а наоборот, увеличилась в два раза. Нашему району немедленно нужен официальный песчаный карьер. Ну и конечно, контроль со стороны тех, кто должен следить за порядком в районе. Окраины поселков похожи на места боевых действий. Кругом рвы, да ямы, как будто был минометный обстрел".
- 18
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