Штормовая погода прошла в Орле
- Автор:
- serssshar
- Дата публикации:
- 22:20
-
- 8
В Орле прошел сильный шквал, сопровождающейся градом и ливнем.
- 8
Ещё
147
02.04 17:19 | Аноним
В Орле прошел сильный шквал, сопровождающейся градом и ливнем.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)