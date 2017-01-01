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Штормовая погода прошла в Орле

Автор:
serssshar
Дата публикации:
22:20
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В Орле прошел сильный шквал, сопровождающейся градом и ливнем.

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