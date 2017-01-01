Инсталляция, посвященная Дню Победы, на монументе «Рабочий и колхозница»
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 22:36
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- 9
Инсталляция, посвященная Дню Победы, на монументе «Рабочий и колхозница».
- 9
Инсталляция, посвященная Дню Победы, на монументе «Рабочий и колхозница».
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