На ВДНХ с павильона «Центральный» сняты строительные леса

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В столице, на ВДНХ, завершились внешние работы по реставрации павильона № 1 «Центральный». Уже убраны все строительные леса и павильон предстал перед гостями выставки во всей своей красе. Павильон построен в 1954 г. Он — одно из самых главных и наиболее монументальных сооружений Выставки. Архитектура павильона отсылает к лучшим примерам русской классической архитектуры. Его уступчатая высотная композиция завершена шпилем со звездой. Общая высота павильона со шпилем достигает 97 метров. Общая площадь павильона — 3500 кв. м. Его трехъярусная композиция, торжественность и стиль навевают образы памятников русского ампира, более всего перекликаясь с силуэтом башни петербургского Адмиралтейства.