Цветы и венки у Могилы Неизвестного Солдата и памятника маршалу Жукову.

Автор: Uwis Дата публикации: 06.05 22:56

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Цветы и венки у Могилы Неизвестного Солдата и памятника маршалу Жукову.